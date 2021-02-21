في "ديربي الغضب ".. الإنتر يضرب ميلان بثلاثية ويتصدر

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حقق إنتر ميلان فوزاً مستحقاً على غريمه ميلان 3/0، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وبالانتصار الكبير الذي حققه الإنتر، على ملعب سان سيرو، وسع فارق الصدارة مع غريمه إلى 4 نقاط.

بدأ إنتر المباراة بشكل مثالي عندما أرسل لوكاكو تمريرة عرضية إلى مارتينيز ليهز الأخير الشباك بعد خمس دقائق.

وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني من بينهم محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إنقاذ هذه الفرص حاسماً، إذ أضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وحسم لوكاكو فوز إنتر بهدف ثالث رائع في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان.