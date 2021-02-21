أمانة الجوف تغلق محلًّا تجاريًّا شهيرًا في مدينة سكاكا

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بعد رصد عدد من المخالفات

أغلقت أمانة منطقة الجوف، اليوم الأحد، محلًّا تجاريًّا شهيرًا في مدينة سكاكا، بعد رصد عدد من المخالفات.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان: إن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المحل، أهمها مخالفة بروتوكولات التسوق وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "الحموان" أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.