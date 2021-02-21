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وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح "الشركة للصناعات العسكرية" في "أيدكس" 2021

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"العوهلي" وسفير خادم الحرمين لدى أبوظبي من أبرز الشخصيات المستضافة بجناح الشركة

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الركن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، جناح الشركة للصناعات العسكرية SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" 2021 الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 25 فبراير.

رافق الوزيرين أثناء الزيارة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والفريق ناصر بن علي الصيخان وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

وكان في استقبال الزوار، المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات السعودية وعدد من كبار التنفيذيين في الشركة.

وقد قام الزوار بجولة في مختلف الأقسام المتخصصة داخل الجناح، اطلعوا خلالها على عرض التقنيات والأنظمة العسكرية المتطورة للشركة، بالإضافة إلى المنتجات الدفاعية التي طورتها الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة سامي نافانتيا، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز"، وشركة سامي "سي إم أي".

واطلع كبار الشخصيات على جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في تعزيز توطين الصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية، وسعي الشركة المستمر للابتكار في مجال الإنتاج الدفاعي لضمان الاستدامة في المملكة واكتفائها الذاتي في هذا القطاع.

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح

وزيرا الداخلية والخارجية بالإمارات يزوران جناح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية