إسرائيل تغلق الشواطئ بعدما بسبب تسرب للوقود

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تل أبيب - (د ب أ)

أغلقت إسرائيل اليوم الأحد، كل شواطئها بعد أن أدى الطقس العاصف إلى نشر كميات ضخمة من القطران على ساحل البلاد على البحر المتوسط جراء تسرب للوقود .

وقال شاؤول جولدشتاين ، مدير هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، في تصريحات أذيعت في الإذاعة العامة: "تلوث القطران هو أسوأ ما عرفته إسرائيل".

وتابع "تضررت جميع الشواطئ.. وسيستغرق تنظيف كل هذا القطران شهورا، وربما مدة أطول".

وتم العثور على العديد من الحيوانات النافقة، من بينها سلاحف بحرية، على امتداد 160 كيلومترا من الساحل المتضرر من التسرب.

ولا يزال مصدر القطران غير معروف، لكن من المحتمل أن يكون نتيجة تسرب نفط أو غاز من سفينة مرت على شواطئ إسرائيل.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة البيئة جيلا جملئيل الشاطئ في مدينة أشدود الساحلية الجنوبية اليوم الأحد لتفقد الأضرار.

وأطلق متطوعون عمليات تنظيف لتخليص الشواطئ من قطع من القطران مما يقدر بمئات الأطنان من الوقود المتسرب، وسط تحذيرات من أبخرة سامة.