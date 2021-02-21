إصابات كورونا في العالم تتجاوز ١١١ مليونًا

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ)

بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و157ألفا و201 حالة وذلك حتى الساعة 13:32 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد ، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأظهرت البيانات أن إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ مليونين و462 ألفا و103 حالة .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.