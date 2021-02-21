إصابات كورونا في العالم تتجاوز ١١١ مليونًا

مصراوي Masrawy
06:25 م الأحد 21 فبراير 2021
نيويورك - (د ب أ)
بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و157ألفا و201 حالة وذلك حتى الساعة 13:32 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد ، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .
وأظهرت البيانات أن إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ مليونين و462 ألفا و103 حالة .
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.