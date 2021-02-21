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إصابات كورونا في العالم تتجاوز ١١١ مليونًا

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إصابات كورونا في العالم تتجاوز ١١١ مليونًا إصابات كورونا في العالم تتجاوز ١١١ مليونًا

مصراوي Masrawy

06:25 م الأحد 21 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ)

بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و157ألفا و201 حالة وذلك حتى الساعة 13:32 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد ، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأظهرت البيانات أن إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه المستجد بلغ مليونين و462 ألفا و103 حالة .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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