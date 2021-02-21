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رئيس هيئة النقل يطلع على خطة جامعة جدة في اللوجستيات

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التقى رئيس الجامعة ووكلاءها والمختصين

رئيس هيئة النقل يطلع على خطة جامعة جدة في اللوجستيات

استقبل رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الأحد، في مقر الجامعة الرئيس رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، والوفد المرافق له.

بحث اللقاء أوجه التعاون بين جامعة جدة والهيئة العامة للنقل في العديد من المجالات المشتركة، وخصوصاً مجال تركيز الجامعة في اللوجستيات، والذي دشنته مؤخراً كأحد برامج رؤية الجامعة الحديثة بالجامعة.

واطلع الدكتور "الرميح"، على الخطة التنفيذية لمجال تركيز الجامعة وبرامجها المختلفة في المجال اللوجستي.

كما التقى برئيس الجامعة ووكلائها والمختصين في اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وعبر الدكتور عدنان الحميدان، عن شكره وتقديره لمبادرة الهيئة العامة للنقل وزيارتهم والتعاون مع جامعة جدة في تحقيق مستهدفات الجهتين المنبثقة من الرؤية الطموحة رؤية المملكة ٢٠٣٠ في العديد من المجالات المشتركة.

من جانبه، أوضح عميد كلية الأعمال، مساعد قائد برنامج مجال التركيز بالجامعة، الدكتور بدر عبد الرحمن اليوبي، أن جامعة جدة في ظل رؤية الجامعة السعودية الحديثة تتبنى مجال التركيز كأحد المستهدفات التي تتطلب العديد من المبادرات لخدمة قطاع اللوجستيات ومنها إعداد برامج نوعية ومهنية تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين في وطننا الغالي.

من جهته، أكد المشرف على مكتب التحول المؤسسي، الدكتور محمد القرني، أن جامعة جدة وخطتها التنفيذية لمجال التركيز أصبحت جاهزة والتي تركز على مبادرات نوعية تساهم في تنمية وطننا الغالي.

رئيس هيئة النقل يطلع على خطة جامعة جدة في اللوجستيات

رئيس هيئة النقل يطلع على خطة جامعة جدة في اللوجستيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية