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بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط تستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال

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بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط تستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط تستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال

مصراوي Masrawy

06:08 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

أعلن ميناء دمياطـ استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى، عقب توقف 8 سنوات، حيث استقبلت ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة وترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترًا وبعرض 45 مترًا وغاطس يبلغ 14 مترًا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن "LNG" بما يعادل 158 ألف متر مكعب ومتجهة إلى بنجلاديش.

ووجّه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، حيث وجّه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة، باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل فيها عقب توقف 8 سنوات.​

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