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بيان رسمي لداخلية الوفاق يكشف ملابسات محاولة اغتيال باشاغا في طرابلس

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بيان رسمي لداخلية الوفاق يكشف ملابسات محاولة اغتيال باشاغا في طرابلس بيان رسمي لداخلية الوفاق يكشف ملابسات محاولة اغتيال باشاغا في طرابلس

مصراوي Masrawy

06:16 م الأحد 21 فبراير 2021

وكالات:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد، تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته لمقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وقالت في بيان إن "سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة".

وأعلنت "القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".

وأكدت وزارة الداخلية أن الوزير لم يتعرض لأي أذى، متمنية الشفاء لعنصر لحرس الوزير الذي تعرض للإصابة.

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