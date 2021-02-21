"فيسبوك" تحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار بسبب "التحريض على العنف"

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (ا ف ب)

اتخذت إدارة فيسبوك اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق صفحة جيش ميانمار الرئيسية على الموقع. وبرر ممثل فيس بوك هذا القرار بالالتزام بمعايير الموقع التي تحظر التحريض على العنف. وتأتي هذه الخطوة بعد سقوط ضحايا نتيجة القمع الأمني للمظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري مطلع فبراير.

قال فيسبوك إنه حذف الأحد الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف وذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير.

وقال ممثل لفيسبوك في بيان "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيسبوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التي تحظر التحريض على العنف" ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا. ولم تعد صفحته متاحة اليوم الأحد.

وقال موظفون في أجهزة الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.