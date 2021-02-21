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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة" تفتتح 4 مراكز بمكة لتقديم لقاح كورونا

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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة" تفتتح 4 مراكز بمكة لتقديم لقاح كورونا تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة" تفتتح 4 مراكز بمكة لتقديم لقاح كورونا
‬التوسع أكثر في قادم الأيام ليعم التطعيم شريحة كبيرة من السكان

تأكيداً لـ

‏افتتحت الصحة في ‎مكة المكرمة اليوم، 4 مراكز صحية إضافية لتقديم لقاح كورونا؛ وهي مراكز الرعاية في العوالي، والشرائع ٢، والمعابدة، والتخصصي.

يأتي ذلك بعد أن تم افتتاح مركزين للقاح في جامعة أم القرى، والآخر في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، ليكون مجموع مراكز اللقاحات التي تقدم لقاح كورونا في العاصمة المقدسة 6 مراكز حتى الآن، ومن المقرر التوسع أكثر في قادم الأيام ليعم التطعيم شريحة كبيرة من السكان.


وكانت "سبق" قد أشارت في خبر نشرته مطلع شهر رجب تحت عنوان: "فعلياً.. بدء التطعيم ضد كورونا بمكة و4 مراكز تتهيأ بالمرحلة الثانية"، إلى أن الصحة تتهيأ إلى افتتاح أربعة مراكز صحية بمكة لتقديم لقاح كورونا، وهو ما تم بالفعل اليوم، ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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