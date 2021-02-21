أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقدمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" إلى غزة

Print
مقدمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" إلى غزة مقدمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" إلى غزة
تخصص للطواقم الطبية

مقدمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاح

وصلت اليوم (الأحد)، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما ذكر مسؤولون وشهود عيان.

ومن ناحيته، بين القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات، أن اللقاحات ستخصص للطواقم الطبية،

وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان "دحلان" قد أشار في منشور سابق له عبر حسابه على "فيسبوك" أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة من دولة الإمارات الشقيقة".

ووصلت الأربعاء الماضي عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادمة من رام الله، وتضمنت 2000 جرعة كذلك من لقاح "سبوتنيك-في".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

شبكة عيون الإخبارية