بتوجيه أمير الباحة.. إطلاق حملة "أنت المسؤول الأول"

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بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة

‬بتوجيه مباشر من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تطلق إمارة منطقة الباحة ممثلة في مجلس شباب المنطقة، الحملة التوعوية المجتمعية "أنت المسؤول الأول"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تهدف الحملة إلى ﺗﺤﻔﻴﺰ المواطنين وزوار المنطقة للحفاظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗطﺒﻴﻖ الإﺟﺮاءات اﻻحترازية اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، والعمل ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎلة توعوية لكل ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻘﻴﻢ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) عنوانها (أنت المسؤول الأول).

وتأتي الحملة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة السابقة التي دشنها أمير المنطقة العام الماضي ونفذها مجلس شباب المنطقة تحت مسمى "نسعدكم في بيوتكم"، والتي تنوعت برامجها في أربعة مسارات (صحية ومجتمعية وثقافية ورياضية)، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 28 ألف مستفيد استهدفت الأهالي ذهنياً وبدنياً.

وتشمل حملة "انت المسؤول الأول" برامج متنوعة لمشاركة المجتمع ميدانياً وفي منازلهم، وتتكون من أربعة مسارات هي: مسار التوعية الافتراضية، مسار بودكاست لقاء مع مسؤول، مسار باحة آمنة، مسار باحة تثرينا.

وتتنوع مسارات الحملة إلى البرامج الميدانية التوعوية ونقاط التوعية الميدانية وإقامة اللقاءات لعدد من المسؤولين الذين تساهم إداراتهم في توعية المجتمع، وإقامة دورات تدريبية افتراضية "معتمدة" متنوعة المجالات ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ تنافسية، وتطوير الذات البشرية، وتستهدف كافة شرائح المجتمع، وذلك حفاظاً على سلامتهم والحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران: إن الحملة أتت بعد نجاح الحملة السابقة التي كان لها الأثر الإيجابي على المجتمع، مقدماً شكره وامتنانه للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على توجيهه ببدء الحملة، وتسهيل كل الإمكانات لمجلس شباب المنطقة، واعداً بتسخير القوى والعمل دائماً على تقديم البرامج النوعية لجميع الفئات لتلبية احتياجات شباب وفتيات المنطقة.