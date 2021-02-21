أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

Print
نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس
مقتل مهاجم وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الحرس

نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

نجا وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي الليبي فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال، اليوم الأحد، في منطقة جنزور في العاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر أن العملية استهدفت إحدى سيارات الحماية التابعة لـ"باشاغا"، بينما كان في زيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيته، بيّن مصدر في وزارة الداخلية، أن المسلحين المشاركين في الهجوم قُتل، من بين 4 مسلحين شاركوا في العملية، وأصيب أحدهم في تبادل إطلاق النار، مع حرس وزير الداخلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

شبكة عيون الإخبارية