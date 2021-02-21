بتمويل 60 مليار جنيه.. مدبولي يُتابع تنفيذ مبادرة "سكن كل المصريين"

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مصراوي Masrawy

كتب– محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان، والبنك المركزي، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن كل المصريين"، والتي يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزي بشأن توفير 60 مليار جنيه، لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها، مع سرعة تقديم دراسة بهذا الشأن من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع، ممن ينطبق عليهم الشروط، موضحًا أنه يمكن بعد انتهاء الفرز وتحديد المستحقين، تخيير من لم ينطبق عليهم الشروط بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع.

من ناحيته، أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة طرحت عددًا من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل فى عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية في إطار تلك المبادرة لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.

وأكد الجزار، استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضي التابعة للوزارة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة. ​