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فوتشي: سريعًا ستعوض تأخيرات التطعيم الناجمة عن الطقس السيء

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فوتشي: سريعًا ستعوض تأخيرات التطعيم الناجمة عن الطقس السيء فوتشي: سريعًا ستعوض تأخيرات التطعيم الناجمة عن الطقس السيء

مصراوي Masrawy

05:56 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)
قال أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، إنه سيتم تعويض التأخر الذي حدث في التطعيمات ضد بسبب الطقس القاسي الأسبوع الماضي بحلول منتصف الأسبوع الجاري.
وتراجعت وتيرة التطعيمات خلال الأسبوع الماضي حيث تسبب الطقس البارد في توقف معظم جنوب الولايات المتحدة وفي بعض الحالات منع حركة الإمدادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قوله في برنامج "قابل الصحافة" على "ان بي سي"، من بين ثلاث مقابلات أجراها اليوم الأحد "كان العدد ستة ملايين جرعة متأخرة".

وتابع "عندما تضع قدمك على دواسة الوقود وتضغط عليها حقًا ، سنصل إلى حيث نريد أن نكون بحلول منتصف الأسبوع."

وحول أرقام الإصابات والوفيات قال فوتشي "إنه شيء مذهل عندما تنظر إلى الأرقام، أمر لا يصدق تقريبا، لكنه صحيح. هذه جائحة مدمرة، وهي تاريخية. سيتحدث الناس عن هذا الأمر بعد مرور عقود وعقود وعقود من الآن ".

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