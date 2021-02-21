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الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيدة فى كمين بالغربية

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الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيدة فى كمين بالغربية الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيدة فى كمين بالغربية

مصراوي Masrawy

06:07 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بادعاء إحدى السيدات بتعرضها للاعتداء وسوء معاملة كمين أمنى بالغربية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء إستيقافها بإحدى النقاط الأمنية بالغربية وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما إدعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم إستيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية ، حيث تبين سابقة إتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا ، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين.

وتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

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