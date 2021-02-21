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والد فتاة بولاق: أزمة نفسية دفعت ابنتى لترك المنزل وينفى اختطافها

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والد فتاة بولاق: أزمة نفسية دفعت ابنتى لترك المنزل وينفى اختطافها والد فتاة بولاق: أزمة نفسية دفعت ابنتى لترك المنزل وينفى اختطافها

مصراوي Masrawy

06:07 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

قال والد فتاة بولاق الدكرور المتغيبة إن أزمة نفسية دفعت كريمته للهروب من المنزل، مضيفاً بان سيدة اتصلت به وابلغته بان ابنته لديها بمنطقة حلوان عقب تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعى.

واضاف والد الفتاة أمام مباحث الجيزة ، بان ابنته عادت الى المنزل ولم يتهم احد بالتسبب فى غيابها ونفى تعرض ابنته لاختطاف .

تعود تفاصيل الواقعة برصد مقطع على أحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائره قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ومناشدة اجهزة الامن بالبحث عنها.

وقامت أجهزة الامن بالتحقيق فى الواقعة والبحث عنها واستدعاء والد الفتاة وسؤاله والذى حرر محضر بغيابها .

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم والد الفتاه المتغيبة وقرر بعودة كريمته ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة .

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