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الأموال العامة تضبط ربة منزل اشتركت مع شقيقها في الاتجار بالنقد الأجنبي

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الأموال العامة تضبط ربة منزل اشتركت مع شقيقها في الاتجار بالنقد الأجنبي الأموال العامة تضبط ربة منزل اشتركت مع شقيقها في الاتجار بالنقد الأجنبي

مصراوي Masrawy

05:46 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ربة منزل بالمنيا؛ لقيامها بالاشتراك مع شقيقها الذي يعمل خارج البلاد في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 1.5 مليون جنيه.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، أفادت قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقته "ربة منزل") بتجميع مدخرات عدد من المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية عن طريق السائقين او العائدين للبلاد، حيث تقوم باستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقـابـل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع شقيقها، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون و500 ألف جنية مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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