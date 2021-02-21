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المبعوث الأممي لليبيا يناقش ترتيبات إجراء الانتخابات العامة مع أعضاء "التأسيسية للدستور"

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المبعوث الأممي لليبيا يناقش ترتيبات إجراء الانتخابات العامة مع أعضاء "التأسيسية للدستور" المبعوث الأممي لليبيا يناقش ترتيبات إجراء الانتخابات العامة مع أعضاء "التأسيسية للدستور"

مصراوي Masrawy

05:48 م الأحد 21 فبراير 2021

بنغازي - (أ ش أ):

أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الأحد، نقاشا مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بشأن الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها، وذلك لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، «والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم».

جاء ذلك حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - خلال لقاء كوبيش مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والذين أطلعوه على مسار عملهم.

وكان كوبيش قد أجرى مساء أمس /السبت/ محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي، وناقشا "سبل المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وأكد المبعوث الأممي دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، خاصة أن رئيس المجلس أصدر بيانا في 9 فبراير الجاري يرحب فيه بـ«الاتفاق الذي توصل إليه الملتقى بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات».

ودعا المجلس السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في ديسمبر المقبل.. كما دعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

وشددت البعثة الأممية على اهتمامها بـ"التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهامها".

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