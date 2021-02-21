مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

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لاجوس - (د ب أ)

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية اليوم الأحد في العاصمة أبوجا، ما أسفر عن مقتل كل الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إبيكونل دارامولا، إن الطائرة تحطمت لدى عودتها إلى مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك وهي في طريقها إلى قاعدة مينا.

وأضاف "المسعفون كانوا في موقع الحادث، لكن للأسف، كل الأفراد السبعة على متنها توفوا".

وتابع المتحدث أن رئيس هيئة أركان القوات الجوية إسياكا أولادايو أمر بإجراء تحقيق فوري في تحطم الطائرة وهى من طراز "بيتشكرافت كنيج أير بي 350 آي".

ومينا، حيث كانت الطائرة في طريقها إليها، هي قاعدة لمهمة بحث وإنقاذ بالتنسيق مع القوات الجوية النيجيرية وهيئات أمنية أخرى، للطلبة والعاملين بكلية العلوم الحكومية "كاجارا".

كان قد تم اختطاف 42 شخصًا من جانب مسلحين اقتحموا المجمع الدراسي يوم الأربعاء الماضي.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة التي تحطمت كانت متجهة إلى مينا للمشاركة في مهمة البحث والإنقاذ.