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واشنطن وكابول تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان

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واشنطن وكابول تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان واشنطن وكابول تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان

مصراوي Masrawy

05:43 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

بحثت الولايات المتحدة مع أفغانستان مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد الله، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد أن بلينكن تقدم بالشكر إلى عبد الله على "عمله الحيوي في دعم عملية السلام في أفغانستان".

وأعرب عن عزم الولايات المتحدة على دعم تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان.

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