أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات شراء أسلحة بـ5 مليار درهم

Print
القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات شراء أسلحة بـ5 مليار درهم القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات شراء أسلحة بـ5 مليار درهم

مصراوي Masrawy

05:43 م الأحد 21 فبراير 2021

أبوظبي - (د ب ا)

شهد اليوم الأول من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي إعلان القوات المسلحة الإماراتية توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

وقال المتحدث الرسمي للمعرض العميد ركن محمد الحساني، اليوم الأحد، إن إجمالي الصفقات مع شركات التصنيع الخارجية بلغت 091ر1مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 939ر3 مليار درهم بنسبة 78%، مشيرا إلى أن العقود توزعت على سبع شركات خارجية، و12 شركة محلية.

وذكر أن أبرز الصفقات التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية تضمنت التعاقد على شراء 12 طائرة بدر بي -250 بقيمة 697ر1مليار درهم، وشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك، وتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية