مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة "سكن لكل المصريين"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا- الآن- لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وتساءل الحاجزين عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية التي نصت عليها كراسة شروط الحجز وما هي قيمتها؟.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.​