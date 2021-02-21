لبحث مشكلاتهم ومقترحات دعم القطاع.. وزيرا السياحة والطيران يجتمعان مع المستثمرين في مرسى علم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع المستثمرين السياحيين في مدينة مرسى علم؛ للاستماع إلى مشكلاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لدعم القطاع السياحي، ودفع الحركة السياحية إلى المدينة؛ استكمالًا للاجتماعات التنسيقية والجهود المشتركة لوزارتَي السياحة والآثار والطيران المدني، في محافظة البحر الأحمر .

وأعرب المستثمرون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي وجدوا فيها اهتمامًا كبيرًا من قِبل قطاعي السياحة والطيران؛ لما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية جاذبة، وكذلك حرص الجانبين على التنسيق والتكامل؛ من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي تتناسب مع طبيعتها الجغرافية المتميزة، وكذا قدرتها على جذب العديد من الاستثمارات وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها

واستمع الوزيران إلى كل المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي بمدينة مرسى علم، فضلًا عن مطالب ومقترحات المستثمرين، والتي منها وجود فريق طبي دائم بالمدينة؛ لإجراء فحوصات الـ PCRللسائحين عند المغادرة.

وأكد العناني أن الدولة لا تدخر جهدًا للوقوف بجانب القطاع ودعمه، مستعرضًا كل القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن وزارة الصحة لم تدخر جهدًا بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة بتوفير الأطقم الطبية في المنافذ السياحية والمطارات المصرية، بناءً على توجيهات الحكومة المصرية؛ حيث إن بعض الدول تلزم السائحين عند العودة إلى بلادهم بفحوصات طبية معينة، ومنها تحليل pcr وذلك عند المغادرة، مضيفًا أنه تم توفير مقر هيئة تنشيط السياحة التابع للوزارة في مدينة الغردقة بصفة مؤقتة؛ لعمل الفحوصات للحد من التكدس بالمطارات، في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعَين العام والخاص؛ لتحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة، بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية، من خلال استقطاب المزيد من الأنماط السياحية؛ وبما يثمن المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر كمقصد سياحي مهم بين دول العالم.

وأوضح منار أنه قد تم تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مدينة مرسى علم، لتصل إلى ٢٠٠٠ جنيه كسعر موحد للذهاب والعودة، شامل الضرائب، في إطار مبادرة (شتي في مصر) لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة كل المقترحات والمتطلبات التي ناقشها الاجتماع، ومنها دراسة إمكانية استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران بعد انتهاء المبادرة في ٢٨ فبراير الجاري، وكذا إمكانية الاستمرار في تقديم عدة تسهيلات وحوافز هادفة من خلال حزم ترويجية وتسويقية جديدة، تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة؛ بما يعزز نمو اقتصاديات الدولة المصرية .