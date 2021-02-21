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دراسة: لقاح فايزر فعال في الوقاية من مسببات عدوى المستجد

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دراسة: لقاح فايزر فعال في الوقاية من مسببات عدوى فيروس كورونا المستجد دراسة: لقاح فايزر فعال في الوقاية من مسببات عدوى المستجد

مصراوي Masrawy

04:58 م الأحد 21 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):

أظهرت دراسة لم يتم نشرها رسميا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها أن لقاح شركتي "بيونتك وفايزر" ضد المستجد يمكن أن يحمي من الإصابة بمسببات العدوى بالفيروس من الأساس.

يشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى معلومات عن مدى قدرة اللقاح في الوقاية من الحالات المرضية الناتجة عن الفيروس.

وجاء حاليا في مسودة الدراسة التى أجرتها الشركتان الألمانية والأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية أن المادة الفعالة الموجودة في اللقاح "تتمتع بفاعلية عالية" في الحيلولة دون حدوث الإصابة بعدوى الفيروس من الأساس.

ولكن القائمين على الدراسة أوضحوا أيضا في المسودة أن طريقة تناولهم للأمر قد تؤدي إلى المبالغة في تقييم تأثير اللقاح على حدوث العدوى.

يشار إلى أن من الصعب تقييم نتائج الدراسة. وتم تسريب مسودة الدراسة لصحفيين إسرائيليين بموقع صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإلكترونى ولم يتم نشرها رسميًا، لا على مزود ما قبل الطباعة ولا في مجلة متخصصة تم فحصها من قبل الخبراء. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

وأحجمت شركة "بيونتك" عن التعليق على أمر المسودة بعد سؤالها اليوم الأحد. كما لم تعرب وزارة الصحة عن أية بيانات.

وتستند مسودة الدراسة إلى بيانات صحية إسرائيلية لمجموعتي مقارنة، تم تطعيم أفراد إحداها ولم يتم تطعيم الأخرى.

وأعرب خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، كارل لاوترباخ، عن تفاؤله حيال نتائج الدراسة.

يشار إلى أنه لم يكن من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يحول لقاح شركتي "بيونتك- وفايزر" من العدوى بفيروس كورونا؛ لأن النتائج الأولية لدراسة سريرية كبيرة تم إجراؤها على أكثر من 40 ألف شخص لم تفحص حدوث العدوى نفسها، ولكنها فحصت الإصابة بالحالات المرضية.

وبحسب هذه الدراسة السابقة، يمتلك اللقاح فاعلية بنسبة 95 بالمئة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، ويعني ذلك تراجع معدل حدوث الإصابة بحالات مرضية لدى 95 بالمئة من المجموعة التي تلقت اللقاح في التجربة مقارنة بالمجموعة الأخرى التي لم يتم تلقيحها .

ولكن من أجل السيطرة على الوباء بأقصى سرعة ممكنة، يجب ألا يتم الحيلولة فقط دون الإصابة بالمرض، ولكن يجب كسر سلاسل حدوث العدوى من الأساس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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