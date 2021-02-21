الإمارات تبحث مع أذربيجان وكازاخستان وروسيا سبل تعزيز التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، مع مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد، وزير الصناعات الدفاعية بأذربيجان، على هامش "معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021" الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وفي سياق متصل، تسلم الشيخ منصور بن زايد رسالة خطية، من أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الأحد/ سفير جمهورية كازاخستان لدى الإمارات ماديار مينيليكوف الذي قام بتسليم الرسالة وذلك على هامش معرض "آيدكس 2021".

وبحث الوزير الإماراتي مع مينيليكوف سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين.

كما استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية، ورئيس الطرف الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك على هامش معرض "آيدكس 2021".

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين الإمارات وروسيا في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبها، أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مانتروف قوله إن بلاده ودولة الإمارات العربية بدأتا تطوير طائرة ركاب أسرع من الصوت، موضحا أنه يمكن تشكيل مظهر الطائرة بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وأضاف مانتوروف - في تصريحات أوردته الوكالة، أنه فيما يتعلق بالإطار الزمني المخطط له للانتهاء من تشكيل مظهر الطائرة: "في الوقت الحالي، نحن متفائلون حتى نهاية عام 2021، ولكن ربما بداية عام 2022".

وتابع الوزير الروسي: "المعايير الرئيسية في فهمي هي سرعة 5ر1 - 8ر1 ماخ بالنظر إلى أنه عند سرعة ٨ر١ ماخ، يمكن للطيران لمدة 4 ساعات على الأقل. أما بالنسبة للإصدار، فنحن نتحدث عن طائرة VIP سعة 30 راكبا".