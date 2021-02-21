ضبط مالكي مخبزين استوليا على 8 مليون جنيه من أموال الدعم

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)؛ لاستيلائه على مبلغ (5,731,870 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية)؛ لاستيلائه على مبلغ (3,016,100جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.