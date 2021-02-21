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قتلوه مع 3 من أبنائه وأخته.. الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم

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قتلوه مع 3 من أبنائه وأخته.. الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم قتلوه مع 3 من أبنائه وأخته.. الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم
ينتمي إلى "أرحب" وملابسات الاغتيال غامضة

قتلوه مع 3 من أبنائه وأخته.. الحوثيون يغدرون بشيخ قبيلة موالٍ لهم

‬قتل المتمردون الحوثيون أحد أعيان قبيلة موالية لهم وأربعة من أفراد عائلته في صنعاء مؤخراً، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر قبلية، اليوم الأحد.

وأفادت المصادر بأن مجموعة من الحوثيين بقيادة القيادي في المليشيا المدعو أبوخالد الراعي، اقتحمت الجمعة الماضي منزل الشيخ القبلي علي حزام أبونشطان، في مديرية أرحب شمالي صنعاء، وقتلته مع ثلاثة من أبنائه وأخته، وفقاً لـ" اليوم".

وأضافوا أن "نشطان" ينتمي إلى قبيلة أرحب، وأن الغموض لا يزال يلف دوافع الواقعة.

وبينت المصادر أن المتمردين الحوثيين طوقوا المنطقة؛ خوفاً من انتقام محتمل من قبل أنصار القبيلة، التي ساعدت المليشيا سابقاً في إحكام السيطرة على صنعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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