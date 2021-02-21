أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط -
صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 3 أشخاص في انفجار بكابول

Print
مقتل 3 أشخاص في انفجار بكابول مقتل 3 أشخاص في انفجار بكابول

مصراوي Masrawy

04:24 م الأحد 21 فبراير 2021

كابول - (د ب أ):

ذكرت مصادر أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخر، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في كابول بعد ظهر اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن الانفجار استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن وطبقا لمعلومات أولية، أصيب ثلاثة أشخاص في الحادث.

ووقع الانفجار بالقرب من دوار باراكي" في ساعة الذروة المرورية.

وأظهرت البيانات أن 66 من الحوادث الأمنية والإجرامية وقعت في كابول، خلال الشهر الماضي، قتل خلالها 51 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية