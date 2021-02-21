مقتل 3 أشخاص في انفجار بكابول

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مصراوي Masrawy

كابول - (د ب أ):

ذكرت مصادر أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخر، في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في كابول بعد ظهر اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن الانفجار استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن وطبقا لمعلومات أولية، أصيب ثلاثة أشخاص في الحادث.

ووقع الانفجار بالقرب من دوار باراكي" في ساعة الذروة المرورية.

وأظهرت البيانات أن 66 من الحوادث الأمنية والإجرامية وقعت في كابول، خلال الشهر الماضي، قتل خلالها 51 شخصا.