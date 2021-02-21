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ممنوع توريث الأبناء ومدة انتقالية.. الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" تكشف ملامح قانون "الإيجار القديم"

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ممنوع توريث الأبناء ومدة انتقالية.. الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" تكشف ملامح قانون "الإيجار القديم" ممنوع توريث الأبناء ومدة انتقالية.. الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" تكشف ملامح قانون "الإيجار القديم"

مصراوي Masrawy

04:40 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يعده حزب الوفد، سيحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.

وأكد وهدان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن القانون الذي تعده الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يمنع فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين، قائلًا: "لا يوجد أي قانون في أي مكان ينص على توريث أبناء المستأجر للوحدة التي يستأجرها".

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأنه بالنسبة إلى موقف الأسر الفقيرة التي لا تسطيع توفير السكن، فمشروع القانون وضع في الاعتبار كل الجوانب؛ حيث سيتم تقسيم السكان وَفق مشروع القانون إلى شرائح ما بين أُسر قادرة وأخرى غير قادرة.

وتابع وهدان: "الأسر الفقيرة ستتولى الدولة توفير المسكن لها".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على منح المستأجرين فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد .

وشدد وهدان على أن مشروع القانون قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيختص بالوحدات السكنية فقط وليست التجارية؛ خصوصًا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر الوحدات التجارية بفسخ التعاقد .

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