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وزيرة الصحة تستكمل حركة الترقيات: "مجاهد" مساعدًا للوزيرة للإعلام الصحي

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وزيرة الصحة تستكمل حركة الترقيات: "مجاهد" مساعدًا للوزيرة للإعلام الصحي وزيرة الصحة تستكمل حركة الترقيات: "مجاهد" مساعدًا للوزيرة للإعلام الصحي

مصراوي Masrawy

04:29 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاحد، عددًا من القرارات الوزارية، استكمالاً لحركة الترقيات التي تم إجراؤها أمس السبت.

ونص القرار الأول الذي حمل رقم (88) لعام 2021 على تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، بجانب عمله متحدثا رسميا للوزارة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن القرار يأتي نظرًا لـ"جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية في التواصل المجتمعي وإبراز جهود الوزارة فى مختلف قطاعاتها وهيئاتها، فضلاً عن استحداث ملف التوعية والذي يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها (جائحة المستجد، والتأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة) وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونص القرار الوزاري الثاني الذي حمل رقم (87) لعام 2021، على تكليف الدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفني للوزيرة، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، بجانب عملها، نظرًا لجهودها المبذولة في متابعة جميع ملفات العمل بوزارة الصحة والسكان، وتواصلها الفعال بجميع الجهات والهيئات الدولية.

كما نص القرار الثالث الذي حمل رقم (86) لعام 2021 نص على تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد، استشاري الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض لمدة 3 أشهر من إصدار القرار.

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