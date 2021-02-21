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مؤسف ومرفوض.. برلماني ينتقد بيان أسامة هيكل بشأن تصريحات تامر أمين

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مؤسف ومرفوض.. برلماني ينتقد بيان أسامة هيكل بشأن تصريحات تامر أمين مؤسف ومرفوض.. برلماني ينتقد بيان أسامة هيكل بشأن تصريحات تامر أمين

مصراوي Masrawy

04:25 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، البيان الذي أصدرته وزارة الدولة للإعلام حول الإساءة البالغة التي وجهها الإعلامي تامر أمين، إلى أبناء وشباب وأطفال وسيدات الصعيد، بالمؤسف .

وقال زين الدين، في بيان له أصدره اليوم الأحد، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي كان يجب عليه أن يتدخل ويتضامن مع جماهير صعيد ، وجدناه يصدر بيانًا أدى إلى زيادة حالة الاحتقان لدى جماهير الصعيد؛ خصوصًا أن الوزارة طالبت في بيانها المصريين بالتوقف عن التصعيد، ومطالبتها أبناء الصعيد بالهدوء وتجاوز الأمر .

وطالب النائب وزير الدولة للإعلام بأن يتفرغ للرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الذي تضمن العديد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها أسامة هيكل؛ خصوصًا الأموال التي تحصَّل عليها من خلال جمعه بين منصبَي وزير الدولة للإعلام ورئاسته مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور الذي أقسم على احترامه، إضافة إلى جمعه بين منصبَي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب السابق ورئاسته أيضًا مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأكد زين الدين أن هيكل تهرب من مطالبة الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب برد هذه المبالغ.

وأعلن النائب رفضه بشكل قاطع بيان وزارة الدولة للإعلام، معلنًا تضامنه التام مع جميع زميلاته وزملائه أعضاء البرلمان، في اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية ضد تامر أمين؛ حتى يكون عبرة لغيره ممن يحاولون الإساءة إلى جماهير الصعيد، وكل الشعب المصري.

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