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"الأمن البيئي" يضبط 1075 طناً من الحطب المحلي قبل بيعه بالرياض

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"الأمن البيئي" يضبط 1075 طناً من الحطب المحلي قبل بيعه بالرياض "الأمن البيئي" يضبط 1075 طناً من الحطب المحلي قبل بيعه بالرياض
إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

‎أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الفرق الميدانية أثناء تنفيذ مهامها في تعقب باعة الحطب المحلي وناقليه تمكنت من ضبط (1075) طناً من الحطب المحلي المعروض للبيع في (8) مستودعات جنوب مدينة الرياض، يديرها (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية السودانية.

‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في تطبيق نظام البيئة الذي يمنع تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

‎وأوضح الرائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‎وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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