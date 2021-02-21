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3 قرارات جديدة.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين​

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3 قرارات جديدة.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين​ 3 قرارات جديدة.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين​

مصراوي Masrawy

04:17 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وأضاف في بيان عاجل له: وبعد التحقيق مع السيد تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار، قـــرر المجلس ما يلي:

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بـ"تامر أمين" ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

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