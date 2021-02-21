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الأعلى للإعلام يطالب القنوات والبرامج ومعلقي الكرة بتجنب إثارة الفتن والصراعات

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الأعلى للإعلام يطالب القنوات والبرامج ومعلقي الكرة بتجنب إثارة الفتن والصراعات الأعلى للإعلام يطالب القنوات والبرامج ومعلقي الكرة بتجنب إثارة الفتن والصراعات

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

شدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة.

وقال المجلس في بيان له، اليوم، أن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية و يفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي.

وقال المجلس إن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية:

١- نشر و تدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

٢- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك، ما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع .

٣- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط .

٤- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام .

٥- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

٦- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

٧- عدم افتعال المشكلات والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

٨- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.

٩- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين و الجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

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