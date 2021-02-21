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مسؤول أمريكي: سلطنة عمان شريك استراتيجي لنا لتعزيز الأمن بالمنطقة

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مسؤول أمريكي: سلطنة عمان شريك استراتيجي لنا لتعزيز الأمن بالمنطقة مسؤول أمريكي: سلطنة عمان شريك استراتيجي لنا لتعزيز الأمن بالمنطقة

مصراوي Masrawy

03:53 م الأحد 21 فبراير 2021

مسقط - (أ ش أ):

أكد القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي أن سلطنة عمان شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.. مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان لتطوير القطاع العسكري.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، إن العلاقات العمانية الأمريكية تعد واحدة من أقدم العلاقات في المنطقة حيث تعود لمئات السنين وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وأوضح أن زيارته الحالية للسلطنة أتاحت له الفرصة للاطلاع على قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم كما أنه التقى اليوم بعدد من مسؤولي الدفاع في السلطنة.. واصفا اللقاءات "بالإيجابية جدًا" وتم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك.

كان الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان القوات المسلحة العمانية قد استقبل بمكتبه الفريق أول كينيث ماكينزي.. حيث تم تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، مع القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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