ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ومن أبرز القضايا: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (5,95 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، بحوزته (11,25 طن "فول – أرز" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك محل بدال تمويني ومالك محل سلع) بحوزتهما (6 طن أرز وسكر تمويني).

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.