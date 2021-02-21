ضبط مالك محل يُتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مالك محل قطع غيار سيارات بالدقهلية؛ لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت التحقيقات ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية محلية، أجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع.