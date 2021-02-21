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حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

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حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا
يشمل المسجلين في تطبيق "صحتي"

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

استقبل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل الصحي -الذي يُقام في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل اليوم- عدداً من المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق صحتي لتلقي اللقاح حسب مواعيدهم المقررة مسبقاً.

ومنذ الساعة الأولى بدأ المركز باستقبال الحالات وتقديم الخدمة لهم من قبل كوادر وأطقم طبية متخصصة بشكل منظم ومميز وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة، ابتداءً من منطقة الفرز البصري، ومن ثم منطقة التسجيل، ثم العيادة المخصصة للُقاح، ومن ثم الانتقال إلى منطقة التسجيل، وفي المرحلة الأخيرة يبقى متلقّو اللقاح في غرفة الانتظار لمدة 15 دقيقة، قبل أن يُودعهم تجمع حائل الصحي بالورود.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي أن مركز اللقاحات اكتمل في مدة قياسية في ظل دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله– وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، مؤكداً أن المركز يستقبل جميع المستفيدين المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحياً، داعياً المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

يُذكر أن تجمع حائل الصحي يستعد لإطلاق مرحلة ثانية لمراكز اللقاحات في محافظات منطقة حائل لخدمة المواطنين والمقيمين بالقرب منهم دون تكبد عناء السفر إلى مدينة حائل.

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

حائل.. إقبال واسع من المواطنين والمقيمين لمركز لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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