بـ"ليجن أسود".. درة تتألق في أحدث ظهور لها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت درة في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت "بنطلون ليجن" باللون الأسود ونسقت معه بالطو طويلا لأسفل الركبة باللون البيج الفاتح.

وأكملت الإطلالة بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون البني الغامق، كما انتعلت حذاء شتويا باللون الأسود، مستكملة بارتداء نظارة شمسية من أحدث الصيحات.

واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، وإبراز انسيابيته، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التي ارتكزت على الألوان النيود الهادئة.