القوى العاملة: تعيين 4652 شاباً بينهم 19 من أصحاب الهمم بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 4652 شاباً، منهم 19 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و 972 راغب عمل منهم 29 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 239 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية، أجرت تفتيشا في مجال السلامة والصحة المهنية على 463 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 417 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 130 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، إلى أن المديرية تلقت 174 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 144 شكوى مرحلة من شهر ديسمبر، تم بحث 204 شكوى منها، وتبين أن 82 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 122 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 114 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية تفتيشا على 510 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 316 محضراً ، وبحث 159 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية: وفي مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 91 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 34 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، أجرتت المديرية دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 46 متدربا، بإجمالي 3 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما استخرجت 1181 شهادة قياس مستوى مهارة، و 1225 رخصة مزاولة حرفة.