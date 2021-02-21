وزير السياحة يلتقي أصحاب المنشآت الفندقية بمرسى علم

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى مدينة مرسى علم، عقب زيارته أمس لمدينه الغردقة، حيث بدأ جولته، اليوم بتفقد عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياه الموجودة بالمدينة.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الجولة استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية لمتابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشاكل القطاع السياحي بها والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها.

وخلال الجولة استمع الدكتور خالد العناني، لمشكلات وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأثناء جولته التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا، والذين أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع والتي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم الدولي و الفنادق التي يقيمون بها.

وأعرب أحد السائحين السويسريين عن استمتاعه بزيارة مدينة مرسى علم وبما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسية ومناظر طبيعية خلابة ومياة صافية مما جعله يمد فترة اجازته أسبوعا إضافيا بعدما كانت أسبوعين فقط.

وأشارت إحدى السائحات التشيك إلى أن استمتاعها بالهدوء الذي تتميز به المدينة وبجوها الدافئ جعلها تقرر مد فترة اقامتها بالمدينة لمدة شهرين والقيام بمهام عملها من مدينة مرسى علم عبر شبكة الانترنت حيث انها تعمل في براغ من المنزل، في ظل سياسة الاغلاق المتبعة في بلدها.

وأكد أحد السائحين البولنديين، أن مصر تعد من أفضل الدول التي قام بزيارتها لقضاء إجازته بها، معربا عن رغبته في قضاء باقي حياته بمرسى علم.