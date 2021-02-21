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١١ مرشحًا لعضوية مجلس الصحفيين ومرشح لمنصب النقيب في رابع أيام الترشح

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١١ مرشحًا لعضوية مجلس الصحفيين ومرشح لمنصب النقيب في رابع أيام الترشح ١١ مرشحًا لعضوية مجلس الصحفيين ومرشح لمنصب النقيب في رابع أيام الترشح

مصراوي Masrawy

03:45 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، غلق باب الترشح في الانتخابات لليوم قبل الأخير للترشح، حيث تقدم مرشح واحد لمقعد النقيب و١١ مرشحا لعضوية المجلس.

وترشح الكاتب الصحفي كارم يحيى لمنصب نقيب الصحفيين ممثلا لجريدة المشهد، فيما تقدم ٤ مرشحين لمقاعد فوق السن هم: إبراهيم أبوكيلة (الجمهورية)، وأسامة شحاتة (الجمهورية)، وجمال عبد الرحيم (الجمهورية)، وفكرية أحمد (الوفد).

كما تقدم ٧ مرشحين لمقاعد العضوية تحت ١٥ سنة وهم: إسلام أبازيد (السوق العربية)، ود. إكرام منصور (الجمهورية)، وأيمن مصطفى (الصباح)، وريمون فرنسيس (حر)، ومحمود عابدين (الدستور)، وهيثم النويهي (أخبار اليوم)، وياسر مصطفى (الأمة).

وتقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بغلق باب الترشح غدا الاثنين في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وتعلن بعدها أسماء النرشحين، فيما تبدأ اللجنة يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ٥ أيام، تلقي طلبات الطعون والتنازلات.

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