2.9 مليار جنيه.. "جمارك بورسعيد" تكشف عن إجمالي الضرائب والرسوم خلال يناير 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال تلقي معيط تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و961 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير 2021، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 436 مليونًا و419 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و503 ملايين و195 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر يناير الماضي، بتصدير مشمول 546 بيانًا جمركيًا بقيمة إجمالية بلغت 709 ملايين و496 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 4 ملايين و488 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد، خلال شهر يناير الماضي، بلغ نحو 2 مليار و938 مليونًا و887 ألف جنيه.