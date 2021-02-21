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ضبط موظف استولى على أموال جمعية خيرية بجنوب الصعيد

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ضبط موظف استولى على أموال جمعية خيرية بجنوب الصعيد ضبط موظف استولى على أموال جمعية خيرية بجنوب الصعيد

مصراوي Masrawy

04:00 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من ضبط موظف بإحدى الجمعيات الخيرية، استغلال موقعه الوظيفي؛ للاستيلاء على أموال الجمعية.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، أفادت قيام (موظف بإحدى الجمعيات بمحافظة قنا– مقيم بدائرة قسم شرطة قنا – له معلومات جنائية ) في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 باستغلال موقعه الوظيفي بالجمعية كونه المنوط به إصدار الشيكات البنكية من حساب الجمعية بأحد البنوك بقنا وقام بإصدار (17 شيك) بقيمة مالية محددة والاستيلاء عليها لنفسه، مما أضر بأموال جهة عمله بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها، وتأكد ذلك بتقرير لجنة من الجهات المعنية كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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