أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط -
صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا

Print
السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا
"المركزي" يحدده يوميًا ويلزم المصارف به

السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا

أعلن بنك السودان المركزي، أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي ابتداءً من اليوم (الأحد).

ولم يوضح البنك المركزي في بيانه الرقم، الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مصرفية أن البنك حدد سعر صرف أساسياً جديداً عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار.

واكتفى البنك بإصدار خطاب تعليمات، يفيد بأنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.

وألزمت التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد 5 في المئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناءً على العرض والطلب في السوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعرَي البيع والشراء عن 0.5 في المئة.

وفي حال توحيد سعر الصرف عند 375 جنيهاً، يكون السعر الجديد قد شكل خفضاً حاداً لقيمة العملة المحلية واقترب عملياً من سعر السوق السوداء الضعيف جداً، الذي كانت كافة المعاملات تقريباً تُحسب بسعره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

شبكة عيون الإخبارية