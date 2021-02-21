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: دعوة لإغلاق مدينة نيس في فرنسا بالكامل

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فيروس كورونا: دعوة لإغلاق مدينة نيس في فرنسا بالكامل : دعوة لإغلاق مدينة نيس في فرنسا بالكامل

مصراوي Masrawy

03:35 م الأحد 21 فبراير 2021

باريس- (بي بي سي):

قال عمدة مدينة نيس الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط ، إن المدينة تحتاج إما إلى إغلاق شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع أو تشديد حظر التجول، لمكافحة انتشار .

و تعانى المدينة الفرنسية من أعلى معدل انتشار للفيروس في البلاد، وقد ارتفع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس إلى ثلاثة أضعاف متوسط الإصابة فى بقية أنحاء فرنسا.

وقال العمدة كريستيان إستروسي إن الزوار ما زالوا يتدفقون على نيس، وهذا يجب أن يتوقف، لكنه أشار إلى أهمية إبقاء النشاط الاقتصادي فى المدينة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه يطالب بإجراءات وقائية مشددة في المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد التي تقع نيس ضمنها.

وتخضع فرنسا بأكملها لحظر تجول لمدة 12 ساعة بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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مصراوي Masrawy

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