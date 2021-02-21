اليابان تحدد برنامجا جديدا للتطعيم ضد كورونا هذا الأسبوع

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طوكيو- (د ب أ):

ذكر تارو كونو، الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان اليوم الأحد أن الحكومة ستقدم موجزا حول برنامج تطعيم جديد ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وكانت اليابان قد بدأت التطعيمات ضد فيروس كورونا، بدءا بالموظفين الطبيين، يوم الأربعاء الماضي وتعتزم الحكومة تطعيم المسنين في إبريل المقبل.

لكن ليس هناك جدول محدد لتطعيم الأشخاص الآخرين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات اللقاحات، مما أثار قلق مسؤولي البلدية إزاء كيفية إجراء الاستعدادات.

وقال كونو عبر التلفزيون "يتعين اتخاذ قرار محدد هذا الأسبوع".

وأضاف أن الحكومة ستوسع التطعيمات لتشمل المسنين على مراحل بسبب محدودية إمدادات اللقاح.

وتستخدم حملة التطعيم في البلاد لقاح "فايزر". وكانت الشحنة الثانية من اللقاح، التي تضم حوالي 450 ألف جرعة، قد وصلت إلى مطار "ناريتا" الدولي بالقرب من طوكيو اليوم الأحد.