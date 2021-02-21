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دونالد يلقي خطابا أمام الجماهير لأول مرة بعد تنصيب بايدن

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دونالد ترامب يلقي خطابا أمام الجماهير لأول مرة بعد تنصيب بايدن دونالد يلقي خطابا أمام الجماهير لأول مرة بعد تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

03:33 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

دونالد في أول ظهور علني بعد خروجه من البيت الأبيض يلقي في الأسبوع المقبل خطابا في فلوريدا في مؤتمرالعمل السياسي للمحافظين.

من المتوقع أن يتناول ترامب في خطابه مستقبل الحزب الجمهوري وحركة المحافظين. وذكرت وكالة رويترز أن المؤتمر سيعقد في أورلاندو بولاية فلوريدا في الفترة من 25 إلى 28 فبراير، وسيتحدث ترامب في اليوم الأخير. وتوقعت المصادر المقربة من ترامب أن يهاجم في خطابه سياسة جو بايدن الخاصة بالهجرة والحدود وسياسة العفو.

في الماضي لم يرحب المحافظون أو الحضور سريعا بقبول ترامب مما دفعه إلى الانسحاب من الحدث خلال الانتخابات التمهيدية لعام 2016. لكنه أصبح الآن يهيمن على ما يبدو على قاعدة الحزب الجمهوري حيث يجد بيئة حاضنة لأفكاره المثيرة للعواطف.

ورغم الانقسام الواضح داخل الحزب الجمهوري على موقف الحزب من ترامب فهناك الكثير ممن انسحب من تأييدة لترامب بعد أقتحام الكونجرس لكن أيضا في المقابل هناك من لايزال تحت عباءته.

وكان الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض ستيف بانون قد قال إن ترامب باعتقاده كان يعاني من بدايات خرف أثناء توليه منصبه. وبغض النظر كيف سيؤثر هذا على مستقبل ترامب و مستقبل الحزب فالحزب الجمهوري لم يعد كما كان.

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