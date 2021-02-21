الناخبون في النيجر يختارون اليوم رئيسا جديدا في جولة الإعادة للانتخابات

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مصراوي Masrawy

نيامي- (د ب أ):

أدلى الناخبون في النيجر بأصواتهم اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس المقبل، في أول تغيير ديمقراطي للسلطة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 .

وكان محمد بازوم، وهو حليف للرئيس الحالي، محمد أيسوفو ، قد حصل على 39% من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات، التي خاضها 30 مرشحا.

ويواجه الآن معارضا واحدا هو مهمان عثمان، الذي كان رئيسا في الفترة من عام 1993 حتى عام 1996 . ويدعم مهمان، الذي حصل على 17% من الأصوات في التصويت الذي جرى في 27 ديسمبر الماضي، ائتلاف من أحزاب المعارضة.

ومن المرجح بدرجة كبيرة أن يكون بازوم، وهو وزير داخلية سابق، وتعهد بمواصلة سياسة ايسوفو، الفائز، طبقا لما ذكره إبراهيم يحي إبراهيم وهو محلل بارز في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل.

وبازوم، هو الأوفر حظا أيضا لخلافة رئيس الحزب الحاكم، محمد أيسوفو، الذي استقال بعد استكمال ولايتين، مدة الواحدة خمس سنوات.

وبعد أن أدلى بصوته في العاصمة، نيامي، وصف ايسوفو الانتخابات بأنها لحظة فاصلة: وقال "بدأ التغيير".

ونتيجة الانتخابات مهمة ليس فقط للديمقراطية في النيجر، لكن أيضا للمنطقة ولأوروبا.

وشهدت النيجر وهي خامس أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 .